持兩身份證收雙份福利　七旬翁15年間呃逾15萬資助被捕

一名澳門出生的七旬老翁，涉嫌多年前以香港身份證重新申請澳門身份證，其後利用雙重身份證重複收取澳門福利及資助，共涉款15.3萬澳門元。澳門執法部門昨日(17日)表示，接獲當地身份證明局轉介調查案件，有人在查問下承認犯案，涉嫌干犯偽造特別價值文件及相當巨額詐騙罪，移送法辦。

涉案男子姓林，73歲，澳門居民，報稱退休人士。澳門身份證明局在今年7月10日核查資料庫時，發現2個證件持有人的中文姓名及指紋相同，但英文姓名拼音不同，懷疑有人利用不同資料申請2個身份證。經調查後發現，涉案林某在澳門出世，本身持有澳門身份證，於1995年利用香港居民身份在澳門重新登記身份證，2008年起一直沿用2個身份，收雙份現金分享、醫療券及消費券等政府福利，合共詐騙政府約15.3澳門元，期間亦多次使用有關證件出入境。

執法人員其後上門拘捕林某，他承認年幼時跟隨父親到香港居住，並取得香港身份證，但當時父親為他登記香港身份，使用另一個拼音字串及出生日期。直至1995年返回澳門工作及居住，為脗合香港證件而重新申請一個澳門身份證，後期澳門當局發布福利時，因貪念而利用2個身份證重複收取福利及資助。