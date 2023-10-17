去年銅鑼灣街站展示橫額　「阿牛」曾健成等2人罰1000港元

社民連成員「阿牛」曾健成等3人涉於去年9月在銅鑼灣擺街站，展示寫有梁國雄、岑子杰及陳皓桓名字的橫額。3人其後被食環署票控「未經准許而在政府土地展示/張貼招貼或海報」罪，案件今（17日）於東區裁判法院作提訊。包括曾健成在內的2人認罪，被裁判官曾宗堯判各人罰款1,000港元，另下令2人各支付移除費用53.6港元。至於餘下1人則申請將案件押後，以待向控方索取文件。其案件最終押後至12月12日再訊。

3名被告分別是社民連內務副主席余煒彬、唐婉清及曾健成，曾並沒有到庭應訊，由律師代表答辯及求情。唐及曾承認控罪，案情指2人於2022年9月11日下午4時許，在銅鑼灣港鐵站E出口對面的行人路上，未經准許而展示海報，即1幅1米乘2.5米橫額，寫有梁國雄、岑子杰和陳皓桓的名字，以及一句口號。控方指，相關橫額移除費用為161港元，並要求法庭頒令由被告分擔。

辯方為認罪被告求情指，2人均為退休人士，沒有任何收入，其中唐已75歲，望可顧及他們年老，能判處較低罰款。裁判官最終判處2人各罰款1,000港元，另須支付53.6港元移除費。

案件編號：ESS 6522-4/2023