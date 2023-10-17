北角大樹掛貓屍案拘女飼主與3外傭　犯案動機及貓隻死因待查

上周六(14日)，執法部門接獲報案，指北角碼頭海濱花園有一具貓隻屍體被人用尼龍繩懸掛在一棵樹上，懷疑該貓隻曾經被人殘酷對待。人員經深入調查，包括翻查上址附近一帶大量「天眼」影片後，鎖定4名與案有關的女子，昨晚(16日)在目標人物的住所附近，以涉嫌「殘酷對待動物」將她們拘捕。被捕人士包括69歲的本地女飼主，以及3名外籍家傭(24至33歲)，當中女飼主已獲准保釋候查，須於11月中旬報到；其餘3人則仍被扣留調查。

據了解，3名被捕女外傭是由女飼主及其家人聘請，所有人均無虐待動物的前科或情緒病問題，暫時未知犯案動機。涉事貓貓是一隻雄性成貓，屍體交由愛護動物協會檢走，初步無發現牠有任何表面傷痕，至於貓隻被吊掛前的狀況、健康情況及確實死因，仍待執法部門進一步調查，以及漁護署的解剖化驗作判斷。

調查人員表示，執法部門非常重視動物權益，並竭力打擊一切殘酷對待動物行為。該部門重申，「殘酷對待動物」是嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，一經定罪，最高可處罰款20萬港元和監禁3年；動物屍體的處置是受香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第10條規管，條例訂明，任何人不得將任何屍體或屠體，放置在或安排其被放置在街道或公眾地方，以及任何水道、溪澗、渠道、溝渠、水塘或香港水域等，違例者最高可被判處罰款2.5萬港元及監禁6個月。