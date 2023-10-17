消防車撞斃西貢單車男續審　目擊證人供稱當日陽光並非刺眼

一輛消防車在2020年於西貢公路近白沙灣路段，撞斃一名正踩單車的六旬外籍男子。肇事消防車司機被控危險駕駛引致他人死亡，他不認罪，案件今日(17日)在觀塘裁判法院續審。當時尾隨消防車的私家車司機供稱，當天見單車男「踩得好吃力」，消防車行駛途中突然「挨」左，單車男就消失不見。他形容當日陽光並非刺眼，但承認有開太陽擋。

54歲被告姚志明，被控於2020年12月6日，在西貢公路近白沙灣教堂公廁，在道路上危險駕駛車輛登記號碼為F2312的消防車，引致RESTREPO Benjamin死亡。辯方早前表示，爭議點是有強光直接射入被告眼睛，他受強光影響致事件發生。另外辯方將會提出，被告患乾眼症及早期青光眼，而被告駕駛時對此不知情。

目擊事件的姓蔡男子今日作供指，當日他駕駛私家車，沿西貢公路往九龍方向行駛，肇事消防車就在前方約10米以外。當時他見到一輛黑色私家車停在避車處，而一輛單車則在旁邊前駛。蔡稱，該路段微微上斜，他感覺到單車手踩得「好吃力」。幾秒後，他便見到消防車突然「挨」到左邊，左車身撞到私家車右車身，繼而剷上石壆後停車，單車此時已不見了蹤影。蔡形容消防車「挨」左時，並非急速扭動。

案件編號：KTCC 920/2021