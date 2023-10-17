職安修例半年意外超去年　錄至少15宗嚴重或致命工傷

立法會今年4月通過條例草案，修訂《工廠及工業經營條例》、《職業安全及健康條例》及該等條例的附屬法例。有組織調查新修訂法例初步成效，並於今日(17日)公布結果，發現新修訂法例後至今發生不少於15宗地盤嚴重或致命意外，數字遠超去年同期，建議各持份者需認真思考改善情況的方法，包括加強安全規例的執行、監督及教育。

港九勞工社團聯會機電行業委員會聯同職業健康及安全推廣委員會，於近期收集數百名工人有關機電及建造行業工作環境的意見，發現普遍僱主有為工人提供充足的基本安全保障，如良好照明設施、滅火器與清晰標示牌，更有小部分僱主於工地提供常駐急救人員，當中70%工人指僱主新修訂法例生效後有強調職安健問題，以及有約25%工人表示僱主增加了職業安全培訓或講座。

不過，調查亦揭示仍有30%工人指出，在過去兩個月中工作地盤曾出現危險情況，包括高空墜物、邊緣位置未有圍封等，更有逾半工人指工作環境中曾出現不良作業方式，包括物料未有妥善存放、未有把尾繩連繫於指定繫穩點等。此外，新修訂法例後，至今亦發生不少於15宗地盤嚴重或致命意外，數字遠超去年同期。

組織指出，安全督導員多由判頭或工頭兼任，他們需要同時顧及工程進度和安全情況，未能專心致志，故認為政府應正視安全督導員角色，讓安全督導員在改善工地安全情況發揮更大作用，建議業界聘用專職安全督導員，以及修例提高安全督導員與受僱人數的督導比率。