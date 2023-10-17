質疑研發中心成果　議員倡資源投放予效益更佳項目

現時港府設有5所研發中心，負責推動和統籌選定重點範疇的應用研發。立法會工商及創新科技事務委員會今日(17日)就研發中心的年度報告進行討論。有議員認為部分項目投放資源未必有成果，詢問政府會否改變投放資源策略至成效和經濟效益更好的項目。另有議員問到政府是否有意在原有的研究中心外，加開其他中心以配合創科藍圖。

自2006年起，港府分別開設汽車科技研發中心、香港應用科技研究院(應科院)、 香港紡織及成衣研發中心、物流及供應鏈多元技術研發中心，以及納米及先進材料研發院，負責推動和統籌選定重點範疇的應用研發。

議員黃俊碩指5所研發中心，在2022至2023年度總共有156個新項目，涉及約8.2億港元，每個項目大約需要500萬港元，認為部分項目投放資源未必有成果，問到港府會否改變投放資源策略至成效和經濟效益更好的項目，如何判斷項目不可行、需要中止，又關注405個仍在進行中的項目，最長所需時間。創新科技及工業局副局長張曼莉回覆指，當局重視成本效益，研發中心應科院亦有不同項目衝出香港，授權予北美、土耳其等公司，又重申5所研發中心共為香港帶來34億港元的經濟效益。

議員吳傑莊關注政府是否有意在原有的5所研究中心外，加開其他中心以配合創科藍圖，而且中心內部研發項目是由內部人員制定抑或政府要求。張曼莉回覆指，科研日新月異，不同時間有不同需求，政府對加開中心持開放態度，會適時檢視。她又指現時不少政府部門，有因應自己有意發展的項目，與研發中心合作，研發中心亦會按業界需求進行研發，又強調中心非謀利，要有上游式開拓研發配合業界需求。

議員黃英豪則指過去兩年研發中心聘請的研究員人數，除紡織業及成衣研究中心都沒有增加，甚至減少，問及政府會否有新政策令中心可以吸引高端人才。張曼莉回應指，5所研發中心，共有提供1165個高技術就業機會，當局未來亦有微電子研發院希望可以吸引領軍人才來港。