熱水燙傷女童　前警員與同居女友虐兒罪成　押11.1日判刑

曾逼兒子自瀆及向親友騙財的被革職前男警，早前承認以熱水燙傷前同居女友的年幼女兒，同樣涉案的同居女友則否認1項虐兒罪，其案件需開審。法官陳廣池裁定女被告虐兒罪成，並先提取事主的最新醫療及創傷報告，及女被告的心理報告。兩名被告的判刑均押後至11月1日處理。法官直指女被告證供不可信且圖將所有責任推向男被告身上，直斥她為脫罪而完全侮辱常識及良心。法官直指她沒有盡其母親的照顧責任，且不可能見到女童嚴重灼傷後仍無動於衷，不帶她去接受治療。

男被告F.S.L.（49歲）及女被告W.N.M.（33歲）同被控1項虐兒罪，案發於2020年5月某日，並涉及當時5歲的女童X。男被告認罪，女被告則不認罪。法官裁決指，即使男被告對她有操控性且騙人及貪心，但亦不代表她不可以向X表達作為母親的關懷。法官直指女被告的說法全不可信，從X的證供指她灼傷後女被告先去小便再照料X，亦可看出其「冷血」。法官又指當見到X的甩皮情況，帶她接受治療實屬常識，她卻沒有這樣做。法官指X於事後約1個月入院，其傷口仍然受感染，可見其嚴重程度，正常人均不會認為X沒有問題，但女被告作為母親仍覺得X沒有受苦，法官最終裁定被告確沒有盡責，並裁定她虐兒罪成。法官又指如非X學校社工家訪，恐怕並不會揭發到此案，公義亦不能彰顯。

據案情指，X於2014年出生，為女被告女兒。男女被告於2019年12月成為情侶，兩人與X自2020年1月起同住於北角某單位。同年5月某日，女被告替X洗澡期間離開浴室接電話，男被告突走進浴室，並以花灑開熱水淋向X，燙傷X右半邊身體致皮膚脫皮，X尖叫並要求男被告停手，他卻沒有停手。女被告入浴室並將水溫調低。惟X的軀幹、大腿和手臂已嚴重燙傷，但男被告只買藥膏替X塗抹了一周。X於2020年7月6日，被送往醫院接受治療，發現她右臉、頸及肩等有燙傷情況，且復原進度不佳，傷口受到金黃葡萄球菌感染，X最終需留院10天後才出院。

女被告自辯稱，男被告自稱是加拿大回流的執業大律師，案發後才得悉他是警員。她又稱男被告曾騙取她信用卡及首飾等，並用各種方法隔絕她與外界聯絡，案發後經常威嚇、虐打及性侵她，她聽從男被告說話沒有帶X接受治療。

案件編號：DCCC 355/2022