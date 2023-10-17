資源政策分散　政府承認招商引資有困難

政府近年大力招商引資，並設立引進重點企業辦公室。立法會工商及創新科技事務委員會今日(17日)討論促進外來投資的問題。會上有議員指「投資推廣處同引進辦好多嘢係揸唔到主意」，質疑兩者的分工。有議員指現時IPO市場鮮見美國投資人的機構，關注英美來港的投資項目比起以往是否有所減少。政府回應時承認，現時在成熟市場招商引資有困難。

議員洪雯批評香港工商資源政策分散，令人眼花撩亂，自己進行資料蒐集時亦難以理解，更遑論外人能有所掌握，加上「投資推廣處同引進辦好多嘢係揸唔到主意」，要求政府交代部門間如何協調、投資推廣署擔起責任統籌有關訊息、協助解決外來企業訊息差的問題，她又關注現時投資推廣署有借調部分職員到引進辦當中，問到借調人數估投資推廣署的比例，會否影響投資推廣署處理個案進度。

商務及經濟發展局副局長陳百里回覆指，引進辦是希望吸引龍頭企業，大中小型企業則由投資推廣署負責，又稱現時政府設有網上統籌平台可解釋各工商支援計劃，亦有中心提供資訊。他又提到投資推廣署一共借調15人至引進辦。而因應借調人手，內部有進行工作調配「每位同事多走一步」，強調沒受到任何影響。

議員譚岳衡則關注，英美來港的投資項目比起以往是否有所減少，指投資推廣署今年前9個月完成300個投資項目中，主要來源地為內地有111個，其次為英國40個，第三則為美國27個，不過雖然而仍有英美投目項目，然而資本市場上，例如IPO市場見不到美國投資人的機構，而金融財富管理方面來自美國投資亦減少12%。譚認為受地緣政治影響，成熟市場進行招商引資工作會受影響，建議當局加強新興市場工作。

陳百里承認，現時在成熟市場招商引資有困難，投資推廣署現已在非洲和中亞開拓顧問辦事處，並積極游說當地投資者來港。署理投資推廣署署長蔣學禮回應指，英美來港的投資項目同去年相若。

議員黃錦輝指政府現正發展東盟市場，問到當局有否就引進東盟資金定立目標，以及在引進創意產業、新能源、半導體是否有目標。引進辦執行總裁吳國才回應指，引進辦會聯絡不同人士講解來港投資的好處。蔣學禮回覆指，就不同行業或國家已有制度引進目標，不過詳細數字需要待會後補充。

另外，議員梁子穎指2023年總共有590億投資和創造3300個職位，問到當中有多少為本地僱員。蔣學禮回應指，當局未有數字分別本地僱員和海外員工。