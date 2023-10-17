管制即棄膠餐具推延半年　謝展寰死撐較計劃快一年

原定最快於今年第4季起管制即棄塑膠餐具及產品，惟因草案未趕及7月中於立法會休會前獲通過，港府表示需延遲半年至明年第2季實施。環境及生態局則堅稱仍較港府早年計劃快1年推行管制，又指亂拋垃圾等定額罰款的金額將下周日(22日)起增加。

環境及生態局局長謝展寰今日(17日)出席活動後表示，即棄塑膠產品的管制措施預料需要待到明年推行，雖然較該局早前估計最快今年年底實施遲，但仍相比當局早年計劃的2025年快一年。謝解釋，由於相關草案條文涉及很多實施細節，立法會需花時間討論執行的詳情，計及半年的準備及適應期，法例需要明年才生效。

謝展寰另指，隨地吐痰和亂拋垃圾等定額罰款下周日(22日)起會由現時1,500港元增至3,000港元；店舖阻街和非法棄置建築物等罰款則由1,500港元升至6,000港元，又指港府自去年8月加強打擊衞生黑點下，已取得相當好的成績，會努力保持環境衞生狀況，希望市民配合。

首階段管制即棄塑膠餐具及產品將明日(18日)於立法會審議。環保署估計，若條例當日能獲通過，首階段管制將於明年第二季實施，管制將包括禁止銷售及派發發泡膠餐具、膠飲管及膠刀叉等，亦禁止售賣及派發雨傘袋、螢光棒等。