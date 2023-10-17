港航兩冬季航班12.18起運作　直飛日本函館及米子

港航直航往來日本函館及米子的冬季航班，將於今年12月18日起運作。

冬天外遊好消息！香港航空今日(17日)宣布，直航往來日本函館及米子的冬季航班，將於今年12月18日至明年2月24日期間運作，各自每周營運4班。顧客於即日起可在港航網站上預訂米子機票，而函館機票預訂將於稍後推出。

據港航資料顯示，逢周一、二、四及六，香港往函館的航班將於早上11時30分起飛，並於即日下午5時抵達當地；而回程航班則在傍晚6時起飛，晚上10時50分抵港。至於逢周一、三、五、日，香港往米子的航班則於清晨7時55分5分起飛，中午12時半抵達，回程航班則下午1時半起飛，下午4時40分抵港。

港航表示，函館是今年新開通的第5個航點，與現有的札幌航班完美配合，以滿足港人在冬季旺季期間渴望前往北海道旅遊的需求。旅客可乘搭港航從札幌出發、函館回程，或直飛函館、札幌回程，以探索北海道的南部和中部地區。旅程可以從函館開始，在二世古體驗滑雪之旅，或於洞爺湖及登別享受舒適溫泉，再從札幌回港。

另外，港航聆聽旅客需求及旅行偏好，同時恢復冬季米子航班。被譽為蘊含自然美景及歷史文化的隱藏秘境，米子擁有壯麗的大山和無垠的鳥取砂丘等景點。旅客可配合大阪航班，一併造訪米子與大阪，豐富旅行體驗；航班靈活性有助旅客彈性安排日本西部深度遊，升級冬季假期體驗。