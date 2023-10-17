啟德河驚現怪魚　市民報告官懶應

《東呼即應》題材關心時事，網羅城中熱門話題。前日(16日)啟德河出現一米長怪魚，市民致電1823熱線通知有關部門，但不見當局有派員即應，怪魚依然自游自在，《東呼即應》訪問專家拆解。香港魚類學會創會會長莊棣華指，怪魚實為品性兇殘、以食肉維生和具有一定攻擊性的外來入侵物種：福鱷，估計事件與放生活動有關。而香港、台灣、俄羅斯等地近年屢現人們少見的「怪魚」，除了深海魚類「力爭上游」，亦有人刻意打撈再「呃like」，環保與海洋生態均敲響警鐘。

莊棣華指福鱷學名為雀鱔，一般在香港的熱帶魚市場裏屬常見。市民買回家可能沒想到牠會變得如此巨大，養大可能會找地方放生，此舉會危害香港生態，因牠有機會進食河流中原有物種。若在自然界，天然河流發現這些外來物種，應想辦法把牠移走，而如此巨大並非普通市民能做到，故應該聯絡漁農自然護理署跟進。

翻查資料，荃灣德華公園池塘2009年亦曾出現福鱷影蹤，懷疑有人不當放生，結果池裏不少生物被獵食，當局「慢幾拍」才派員移走。去年4月，屯門河近龍門居一段河面，亦有晨運客發現，一條身長約1.5米的大魚，在河中游動，不時將尾鰭露出水面左右擺動，一度被誤當成鯊魚，及後證實是學名「Mola mola」的翻車魚。此外，今年6月台灣有漁民，捕獲一條橙紅色「龍頭蝦身」怪魚，長約20厘米，重約半公斤，專家判斷為深海罕見魚類，名為「鋸棘紅魴鮄」，主要在海底覓食。台媒引述專家指，這條怪魚名稱是「紅狼牙鰕虎魚」，能夠存活在近海及淡水，雖然魚身小小，但生性兇殘，專吃小魚小蝦。

怪魚近年經常曝光搶視線，其實背後反映一些生態問題。關於全球暖化問題，有很多熱帶魚類，從不同國家去到另一些國家，在其他地方有機會棲息下來，與全球暖化有關係。例如長江以南一大地方，有些熱帶魚被輸入，一些危險魚類例如食人鯧，需做一個大面積去除食人鯧行動，可看到以往中國或香港，溫度至少低兩三度，像食人鯧等的熱帶魚類，在不少地方均難以生存，但現在暖化後牠能多了地方和水域。

近年「怪魚」出現亦與有人刻意打撈海洋生物有關。俄羅斯一名漁夫曾捕獲一條被指閃令令眼睛，有如卡通魚般的罕見海洋生物，外媒向英國鯊魚保護組織查詢，專家表示是俗稱幽靈魚的「鬼鯊」，這種生物甚至比恐龍更古老，本來棲息海底深處，卻被撈上水面。這種打撈深海生物的行為值得商榷，無論是胡亂放生，抑或打撈深海生物，均是以人為方式打亂自然生態。人類只是大自然裏的一分子，應反思怎樣做到人與大自然和諧共處。