57歲漢屢發煽動訊息被捕　國安處檢通訊工具明提堂

香港國安處昨日(16日)在屯門拘捕一名57歲男子，涉嫌多次透過社交平台持續發布具有煽動意圖的訊息，內容包括煽動他人引起對中央及香港政府憎恨、鼓吹「港獨」、要求制裁政府官員及煽動使用暴力等。國安處今日(17日)下午暫控該名被捕人一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。案件將於明日(18日)上午於西九龍裁判法院提堂。

據悉，被捕男子以用戶名稱「區威」」、「區威」」、aukinwai」，長時間發布至少約300篇具有煽動意圖的訊息。被捕人多次發布煽動仇恨共產黨、侮辱國家領導人的訊息、亦有發布抹黑國家領導人言論、煽動對政府及官員的仇恨。此外，被捕人亦在留言攻擊多個政府官員，留言包括「斬首」、「侵犯人權」等字眼。被捕人亦抹黑執法部門，甚至呼籲選舉投白票及抹黑《香港國安法》。

被捕男子又發布大量留言呼籲制裁官員及鼓吹港獨的訊息，亦多次轉載「港獨」歌曲。人員持法庭手令，搜查該名被捕男子的住所，並檢獲曾用作發布煽動意圖訊息的電子通訊工具。根據法例，作出具煽動意圖的作為屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁2年。