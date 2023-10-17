政Whats噏：視察啟德體育園工地　議員倡做好交通配套

現正全速興建嘅啟德體育園，預計明年可以竣工。立法會工務小組、同埋民政及文體事務委員會嘅委員，今早(17日)喺文化體育及旅遊局副局長劉震同體育專員黃德森陪同下，前往體育園工地視察，又體驗模擬貴賓包廂。雖然一眾委員都希望體育園日後能為國際體育盛事嘅中心，但旅遊界議員姚柏良相當關注交通配套，冀當局加建碼頭設施，透過水路減輕陸路體育園嘅交通負荷。

應啟德體育園有限公司邀請，今次到體育園參觀嘅工務小組及文化體育事務委員會委員有14人。佢哋視察主要設施，聽取園方與工程公司代表講解工程進度、設施營運模式。可能旅客喺啟德郵輪碼頭排長龍候車嘅景象仍歷歴目，姚柏良話大家都期待呢個世界級、多元活動場地盡快落成，但有關交通配套、以及未來大型盛事人流疏散安排，眾多委員都十分關注。姚柏良主張加建碼頭設施，既可透過水路減輕陸路交通負荷、推動發展藍色水上遊，又可以為表演者或重要嘉賓嘅保安工作提供選項。

加建碼頭設施嘅建議，姚柏良話得到唔少議員同事嘅認同，而佢亦去信當局反映意見，希望盡早完善園區一帶交通配套，善用水路疏導人流。