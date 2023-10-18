掃管埔交匯處改善工程擬2025年動工　避免粉嶺上水長期塞車

北區常見交通癱瘓，原因之一是連接粉嶺和上水南北兩部分的掃管埔交匯處呈飽和。政府擬於2025年展開相關道路改善工程，目標2030年底前竣工。當局指，倘工程項目可在2031年落成啟用，則粉嶺和上水的主要連接道路和路口的車流容量問題均會有所紓緩，甚至得到解決。

據土木工程拓展署提交的環評報告顯示，掃管埔交匯處是北區三個主要交匯處之一，隨着區內多項公、私營房屋項目落成後，北區人口增加，勢令掃管埔交匯處交通情況進一步惡化。是次工程擬興建一條全長約700米的掃管埔連接路，連接位於掃管埔交匯處北面的新運路和南面的百和路，從而將車輛分流。報告指，若不進行工程，粉嶺和上水的部份主要連接路和路口都會出現車流容量問題，例如在粉嶺公路、新運路和百和路等，預料會出現較長車龍，特別是繁忙時段。

環評報告提及，掃管埔連接路會採用預應力混凝土高架道路，並建議採用現場澆注法建造。同時，會採用永久模板，例如玻璃纖維強化塑膠製成的模板來建造現場澆注板塊。生態影響方面，由於項目工地界線附近的北區公園鷺鳥林和日棲處，有不少夜鷺棲息和繁殖，當局建議實施多項緩解措施，包括在北區公園鷺鳥林和日棲處的100米範圍內，全年嚴格採用非撞擊式打樁方法；在繁殖季節內，應盡量避免在範圍內進行其他高噪音建築工程。