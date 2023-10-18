教大「樹博士」詹志勇揚威國際　榮登世界第一林學學者

每逢打風有大樹被吹斷，或是「褐根病」使老樹枯萎倒下，有「樹博士」之稱的香港教育大學顧問及客席講座教授(地理及環境科學)詹志勇都會現身意外現場，刨根究底為公眾查找塌樹原因，冀同類事件勿再重演。詹於環境方面的學術成就亦獲外國高等學府肯定，美國史丹福大學評選他於全球首3萬名林學(Forestry)學者中排名第一。

美國史丹福大學公布最新的全球首2%科學家名單，教大共有38名學者上榜，包括該校校長李子建、副校長(研究與發展)陳智軒、「樹博士」詹志勇、顧問(環境科學)黃銘洪，以及發明以「人工青口」監察全球海洋核污染的胡紹燊教授等。

該名單由史丹福大學的研究團隊編製，依據學者的學術文獻在其學術生涯及2022年內獲引用的次數排名，涵蓋多個學術領域。學術生涯組別方面，詹志勇在全球首3萬名林學學者中位列第一，其研究成果廣獲同儕引用，極具影響力；而黃銘洪則在全球近10萬名「環境科學」研究學者中排名第8。

李子建表示，為進一步擴大教大在香港以至全球的研究影響力，教大已成立「教育發展與創新學院」及「應用政策研究及教育未來學院」，強化跨學科的協同效應和實踐。同時，研究資助局最新一輪的「優配研究金」及「傑出青年學者計劃」結果中，教大一共獲逾2,700萬港元撥款。