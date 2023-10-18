政商界促港府撤樓市「辣招」救市　團體憂青年難買樓上車

對於外界要求政府取消樓市「辣招」，行政會議成員林健鋒早前接受傳媒訪問時，建議港府最好全面「撤辣」，政府正增加土地及房屋供應，惟利率高企下，樓市猶如一潭死水，即使「撤辣」短中期內亦難令樓市熾熱。相反，若持續下跌，出現恐慌性拋售，當局屆時出招就「神仙難救」。

林健鋒又建議，除「撤辣」外，政府亦可透過調整股票印花稅或向外來優才提供更多優惠措施。若未能即時做到，當局應優先豁免外來人才在港置業的印花稅，而港人3年內轉售物業而繳付的額外印花稅，亦應豁免。

有財金官員關注若「撤辣」會否令樓市升溫，地產建設商會執委會主席梁志堅認為，即使全面「撤辣」，樓價亦不會即時飈升，需求亦不會急速增加。現時全球市況差，若樓市持續下滑，將會影響整體經濟。本港有130萬住戶持有物業，部分業主仍在供款，若樓價再跌，他擔心銀行會收回貸款。

另一方面，香港新青年論壇研究顧問張培然認為，樓價高企下，青年「上車難」。現時大學畢業生每月工資水平，未必能負擔新樓單位一呎的售價，希望政府顧及市民置業需要，綜合考慮多個因素，待樓市按目前水平發展兩三年後，才考慮「撤辣」。