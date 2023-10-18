政Whats噏：怕打針？　張宇人嗌咗聲　劉智鵬伸脷　陳克勤單眼

市民喺疫情期間都戴口罩，令到唔少人嘅免疫力下降。喺解除口罩令之前就出現多宗嘅流感個案，而香港亦即將步入流感高鋒期。為增強免疫力，同時宣傳接種疫苗，立法會一班議員就喺復會嘅今日（18日）一齊打針，部分議員露出趣怪樣，飲食界議員張宇人打針時叫咗出聲，劉智鵬就伸脷，陳克勤就單起隻眼，唔敢睇？

主席梁君彥話過去幾年都係戴口罩啲人感染機會較少，市民嘅免疫力會比較低，而今個冬季係解除口罩令後嘅第一個冬季，覺得今次嘅疫情係來勢凶凶，預期會為公共醫療體系帶嚟挑戰。佢又話早前衞生署已經錄得超過210嚴重流感個案，當中死亡率超過一半，有大約60%嘅嚴重個案係無接種流感疫苗，因此流感嘅「殺傷力驚人，唔能夠掉以輕心」，要有效預防打流感針係最有效嘅方法，所以立法會都專登係今日第一個大會安排接種流感針，鼓勵高危群組好似自己同張宇人呢啲50歲以上嘅人打針，而佢亦係打第一針，張宇人就係打第二針，今次亦有超過50個議員打針，比舊年多咗60%。

不過，張宇人睇似係好怕打針，睇佢打針嘅時候好似牙痛咁樣，仲叫咗聲出嚟，一啲都唔似已經打咗兩次喎。相反，話自己第一針嘅梁君彥就顯得相當輕鬆，全程仲笑笑口咁。另一位議員梁美芬同樣都唔怕，一樣都係面露笑容，打完之後仲畀個叻嘅手勢喎。

生咗小朋友仲餵緊母乳嘅議員林琳都有嚟打針，佢話之所以嚟打針係希望保護小朋友，因為佢嘅小朋友仲細，未夠年齡打流感針，所以就要自己打始。被問到怕唔怕影響母乳餵哺，佢就話唔怕，因為事前都專登問咗醫生話打得。