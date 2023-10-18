中小企百分百擔保1531宗可疑申請　近40%被拒絕或停止處理

政府推出多項協助中小企貸款的計劃，政府指截至今年9月底，「中小企融資擔保計劃」下的百分百特別擔保產品，在1,531宗可疑申請中，有39%、即932宗申請椠拒絕或停止處理，涉及31.4億元貸款額。

議員黃英豪以書面提問有關涉及支援企業貸款或資助騙案的情況，創新科技及工業局局長孫東書面回覆指，「中小企融資擔保計劃」下的百分百特別擔保產品共批出64,697宗申請，涉及貸款額1,356億港元，當中1 ,531宗申請，涉及41億港元貸款額，在獲批後發現為可疑個案，而香港按證保險有限公司已採取已採取適當行動，包括向執法機構提供協助、採取法律行動及阻止借款企業提取貸款，932宗可疑申請而拒絕或停止處理。

當局指生產力促進局(生產力局)就「BUD專項基金」的申請抽樣作實地審查，以防止濫用資助。自計劃於2012年6月開始至2023年9月底，該局已就745個獲批項目進行實地審查。當中，項目被終止而獲資助企業仍未退還已發放資助的項目有25宗。政府及生產力局會根據既定機制向獲資助企業追討已發放的資助。

至於「遙距營商計劃」的申請已在2020年10月截止，生產力局在處理申請企業提交的最終報告期間，就超過2,700個項目進行抽樣實地檢查，並將173宗申請的懷疑個案轉交執法機構跟進。

在「科技券」方面，截至2023年9月底，生產力局已就509個項目進行抽樣實地檢查。=自2021年6月，生產力局共接獲19宗有關舉報，當中有7宗在局方覆檢有關資料後已轉交執法部門跟進。