臨約含減辣條款備忘錄被指不妥當　地產代理業稱非正式買賣合約

新一份《施政報告》公布在即，市場憧憬將有樓市「減辣」措施。有地產代理業界相應為二手買賣雙方，提供設有「減辣」條款的買賣備忘錄，在簽訂臨時買賣合約時先留空日期，一旦政府公布「減辣」方填上合約生效日期及成交期，否則臨約會被銷毀。惟地產代理監管局昨日(17日)發聲明指，有關行徑並不妥當，容易引起法律爭拗，及會引起物業市場混亂，亦可能涉及瞞稅及其他法律責任。有地產代理業界則強調推出有關備忘錄前已經徵詢法律意見，又質疑監管當局只列出「罪狀」卻未有提供理據。

有關地產代理業界人士在一個電台節目中指，相關買賣備忘錄只是合約的附加協議，非具法律效力的正式買賣合約，地產代理不會要求買賣雙方簽署備忘錄，當中亦不會涉及金錢上的交收或承諾。買賣備忘錄僅作備用，暫未聽聞有買賣雙方採用。

議員江玉歡指今次事件有灰色地帶，「不會那麼容易沒事」。她解釋在《印花稅條例》下，「買賣合約」的定義廣泛、難以釐清，不論是具形式的合約抑或隨意以一張紙寫，均可能構成買賣合約。除非買賣雙方沒有任何意願達成法律關係，否則只要有買賣合約都必須打釐印。

江玉歡又指，稅務局處理相關個案時可能會一併審視臨時買賣合約，以及附加的備忘錄，即是視為同一組合約，判斷是否構成潛在交易。到時如果任何一方指沒有意願達成法律關係都說不過去。她表示，備忘錄生效至正式交易期間，一旦有突發情況，例如颱風導致物業損壞、有監管當局發出建築命令，或任何一方突然離世等，相關文件的法律效力都可能會引起爭議。她亦提出，根據《稅務條例》，如果出現兩份合約，稅務局會按第一份合約計算稅款，意味買家要承受較大風險，最終可能都要付較高昂的稅款。