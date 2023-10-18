過去3年回收逾30個濫用公屋單位　房協12月起加強打擊措施

為有效善用公屋資源，房協將於今年12月起加強打擊濫用公屋措施，包括將單位丟空或非經常持續居住的租戶會被視為濫用公屋資源，而非經常持續居住的定義將更改為逾3個月；如調查屬實，房協會考慮發出「遷出通知書」及收回單位；如因作出虛假陳述、違反租約條款等而被終止租約的前公屋租戶，及其在租約時年滿18歲的家庭成員，房協會將個案通報房委會。有關人士有可能由終止租約翌日起5年內，被禁止再次申請公屋。

房協總監潘源舫指出，房協有時會遇到單位被濫用的情況，包括有租戶不是經常在有關單位居住、甚至有單位被丟空等。在過去3年，約有1,000至2,000宗不等的個案被終止租約，當中30多宗是因為濫用而被終止租約。他指，雖然情況未至於非常嚴重，但仍需要謹慎處理。潘續指，房協會派職員進行定期家訪，如果覺得有懷疑個案或舉報，職員亦會不定時突擊巡查，包括在非辦公時間或周末等，如確定濫用公屋單位，房協會發出遷出通知書。

另外，房協將於明年4月起優化現行的「富戶政策」，所有已簽署附有「富戶政策」條款租約的租戶，須每兩年向申報戶主及所有家庭成員是否擁有香港住宅物業，並新增規定若購入香港住宅物業，必須於1個月內向房協申報。潘指，所有新住戶受到「富戶政策」約束，而轉換業主簽新租約、或調遷情況等的租戶亦納入相關政策。而房協昨起已在轄下的20條出租屋邨張告通告，亦已向受「富戶政策」影響的租戶發信通知。房協未來個多月會在不同時段，在不同屋邨安排簡介會，租戶如有不清楚亦可以與職員聯絡。