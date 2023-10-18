涉屢發煽動仇政府等訊息　無業漢還押至12.4再訊

香港國安處日前在屯門拘捕一名男子，涉嫌多次透過社交平台持續發布具有煽動意圖的訊息，內容包括煽動他人引起對中央及香港政府憎恨、鼓吹「港獨」、要求制裁政府官員及煽動使用暴力等。涉案男子被控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，案件今日(18日)在西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至12月4日再訊，被告須還押。

57歲被告區健威，報稱無業。他被控於2023年4月19日至2023年10月16日期間(包括首尾兩日)在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook及X(前稱 Twitter)發布、提供及/或持續提供陳述、相片、圖片及/或影片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

控方今天申請把案押後，讓執法部門檢驗相關手機、電腦等。控方反對被告保釋，辯方有保釋申請，結果裁判官拒絕被告保釋。被告保留每8天保釋覆核權利，將於10月26日再被帶上庭。

案件編號：WKCC4421/2023