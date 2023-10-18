泊位不足未解決　議員斥政府施政失效　惡果由市民承擔不公

本港商用車輛泊車位不足，惟當局未有實質措施應對。在今日（18日）的立法會大會上，議員就此提出口頭質詢，議員對當局處理該問題上感到失望，而由於政府施政失效，不少商用車遭抄牌，導致經營困難，認為惡果由市民承擔是極不公平，又指政府意見接受態度照舊，要求當局成立專責小組。

當局指由2021年6月至今年6月，商用泊車位有所增加，當中貨車泊車位約1500個，總數達到4萬多個，而新設的旅遊巴或非專營巴士的泊車位約400個，總數增加至近4,700個，當中夜間泊車位方面2023月6月貨車及旅遊巴士非專營巴士分別超過1,500個以及接近200個，較2021年6月份別增加67個及23個。

被問及會否考慮就增加商用車輛泊車位訂立績效指標(KPI)，當局指缺乏彈性，以及難以準確反映個別地區的實際情況，又指技術上難以計算供求。

航運交通界議員易志明對當局感到失望，指現時香港登記的車輛達80多萬部，商用車輛大概20萬部，過去10多年比例大致為10：6，40%車無位泊，執法部門時常抄牌導致業界經營困難，由於政府施政失效，惡果由市民承擔是極不公平，詢問當局會否要求執法部門在不阻礙交通情況下減少抄牌，直至政府解決到泊車問題。

當局回應指早於2019年就商用車輛泊車進行研究，現時正就研究結果推展，「有好多嘢想做但唔可能今日做得到」，需要一段項目的實施、規劃才能落實，當局正努力改善。關於抄牌，道路安全是首要考慮點，也重視市民投訴，按既定指引之外，亦會視乎每宗情況作出考慮。

另一議員李世榮也批評政府意見接受態度照舊，在馬鞍山也收到商用車被迫泊街的情況，因為無地方給他們合法泊車，要求當局成立專責小組「搵地方」解決泊車問題。當局重申已盡力做，方方面面都會考慮，但需要時間，而運輸署已有人專責負責有關問題，認為現時安排適當。