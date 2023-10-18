議員指東鐡綫過境段票價高　林世雄：不應與其他鐵路票價比較

兩地通關至今，有議員指深圳政府推出多項優化通關環境的措施，問當局會否參考相關措施便利往返深港之間的人士，又指港鐵東鐵綫過境車程的票價高昂，會否有改善措施。運輸及物流局局長林世雄指港鐵票價以車程距離為基本原則，考慮市場競爭力、車程性質等因素，不應將跨境鐵路與其他鐵路的票價作比較，有議員斥其為高票價護航。

議員陳月明提出口頭質詢，指香港會否參考深圳市最近推出的措施，為經常往返深港之間的人士，包括但不限於商務人士、跨境學童和旅客，推出更便利的通關政策或安排，而內地已將7個深港陸路口岸連接鐵路網絡，但本港部分陸路口岸未有相關的規劃配套，問及會否將該等口岸逐步接駁鐵路系統。

林世雄回應指入境處一直善用創新科技提升口岸通關能力，提供更方便快捷出入境服務，港府也推出資訊科技推行跨境學童簡易過關程序，個別陸路邊境管制站會為學童提供免下車過關檢查服務。至於鐵路方面，政府與內地在2021年成立港深跨界軌道基礎設施建設專班，推動港深西部鐵路洪水橋至前海段、北環線支線兩項跨境鐵路現正進行項目次階段研究，預計在2024年年中完成。

針對東鐵跨境票價方面，林指途徑羅湖站和落馬洲站得過境車程主要服務對象與本地行程不同，票價也在一定程度上補貼本地行程車費，不應直接將其票價和其他鐵路線比較。不過，議員周小松斥其為港鐵高票價政策保駕護航，而本地票價系統有獨立調節系統，港鐵根本沒有考慮到跨境收益，跨境鐵路也由港鐵壟斷經營，詢問政府會否為經常往返內地市民提供票價優惠，林表示會就此研究。

另一議員指港人在內地遇到意外，乘搭內地救護車到香港必須要轉乘香港救護車，但港珠澳大橋口岸沒有設立救護車對接機制，導致費時失事，而消防處在各個口岸處理緊急救護車支援的個案每年平均達到6,200宗，詢問政府是否有研究推動互通安排。當局回應指正與醫務衞生局積極探討。