白居二交易成功率僅47%　議員建議延長按揭保證期至60年

市民申請「白居二」望成為上車途徑之一，惟現時由房委會提供的二手居屋按揭保證期，只有30年期，加大不少有意置業的年輕家庭供樓負擔，窒礙置業意欲。有建築測量界議員建議政府，放寬二手居屋按揭保證期由目前的30年，延長至60年，可幫助有意及有需要置業的市民上車。

議員謝偉銓表示，數據顯示2020年「白居二」申請宗數高達超過11萬宗，顯示需求甚為殷切，但是成功交易個案極低，只有2,100宗，如按配額數目有4,500個，成功率僅為47%。從數字看到居屋第二市場，的確是出現結構性的收縮現象。他認為，原因之一是現行房委會為「白居二」所提供的「30年按揭還款保證期」太短所致。

他建議，將現行「白居二」所提供「30年減樓齡」，放寬至「60年減樓齡」。他指，香港的住宅借貸拖欠比率是0.05%，屬很低的水平，從各方面考慮，是可以放寬，讓市民多一個選擇。他又指，即使放寬「60年減樓齡」會令供款期延長，但目前建築技術日趨成熟，只要妥善維修和保養，現時的樓宇結構安全方面，壽命亦可達80年甚至更長，因此從硬件層面來說，未見有任何重大風險。