議員憂託兒人手不足　當局稱留意供求情況

有議員指現時大部分幼兒中心狹小，小朋友沒有足夠的活動空間。

鑑於託兒服務短缺，有議員在今日(18日)的立法會大會中，關注政府更新《香港規劃標準與準則》需要增加多少幼兒照顧服務人手。有議員指「社區保母支援計劃」金額過低，直言「18蚊22蚊請人幫人湊仔」，令婦女參加意欲不大。政府代表回應指，現時幼兒照顧人手料可應付未來兩年新增幼兒中心的需求。

規劃署在2020年更新《香港規劃標準與準則》，就社區設施加入以人口為基礎的幼兒中心規劃比率，包括為每25000人設100個資助服務名額，以及更新幼兒中心的樓面面積。議員李世榮要求政府交代，新規例實施後當局會否估計需增加多少幼兒照顧服務人手？會否出現招聘困難？又指現時需要託兒的家庭一般為低收入家庭，但未能找到合適託兒服務而須停工的亦為數不少。李世榮又詢問未來會否推動「媽媽崗」鼓勵商業機構提供彈性上班時間。

勞工及福利局局長孫玉菡回覆指，在2022至2023年度共有1600名新登記的幼兒工作員，來年新登記人數相若，料可應付未來兩年新增幼兒中心的需求，孫指當局會留意供求情況，並按需求開辦課程。至於「媽媽崗」的問題，孫玉菡指現時有同商界合作推動家庭友善措施。

議員鄧家彪認為社區保母支援計劃金額過低，直言「18蚊22蚊請人幫人湊仔」，婦女應聘意欲不大，要求與最低工資看齊。孫玉菡表示當局會考慮提議，有檢討的話會適時公布；議員江玉歡則指現時大部分幼兒中心狹小，幼兒沒有足夠的活動空間，要求政府加大新建幼兒中心面積，並提供更多戶外空間予幼兒。孫玉菡回應指，規劃幼兒中心和規劃其他政府設施一樣需要平衡土地供應，現階段無意更改標準，但同意提供更多戶外空間更好。