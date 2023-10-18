議員關注班數較少學校人手緊絀　教育局：學童減少改變學校規模

教師團隊與教學質素息息相關，惟近年不少老師在教學以外，還需處理大量行政工作。教育界議員朱國強今日(18日)提出書面質詢，表示班數較少的學校人手緊絀，平均工作量比開辦班數較多的學校大，導致不少問題出現，關注教育局會否在開辦11班或以下的小學增設副校長一職，以分擔校長的工作。

教育局回覆時指，局方近年推行多項增加人手、穩定教師團隊及提升教師專業角色的措施，並持續優化小學管理層的職級安排，包括由2022至23學年起，所有小學有更多主任級教師承擔學校管理職務，以提高學校管治水平；又理順公營小學校長和副校長的薪酬，不同規模的小學的管理人手及校長待遇已得到合理改善。

教育局續指，不應以為單靠增加人手或提升校長待遇，便可解決問題。局方不認同調整開辦11班或以下的小學人手及校長職級，以解決問題，又強調隨着適齡學童人口減少，部分學校的規模或會有所改變，教育局會採取多管齊下的措施，包括鼓勵辦學團體及早規劃，研究鞏固及整合學校資源的方案，穩定教學環境，確保教學質素。