政府指學校旗杆損毀　教育局必即時處理

現時中小學每個上課日要升旗，每周舉行升旗儀式，但審計署早前發現不少學校尚未安裝旗杆，並關注損壞旗杆未維修的情況。政府指局方很關注及重視校舍內旗杆狀況，如果有損毀或不能操作，局方必然即時處理，亦會繼續為有意加裝額外旗杆的學校做技術研究，可行之下為學校進行工程。

立法會政府帳目委員會早前就審計報告有關「資助學校校舍的保養和改善工作」的章節提交報告書，提出現行校舍保養和修葺機制有改善的地方。

政府今日(18日)在立法會大會上回應有關報告書時指出，學校運作、修葺工程及工程人手都因疫情而受影響，教育局在疫情緩和後，已即時加速追回進度甚至超額完成部分工作。在合約管理方面，教育局已完成一系列電腦系統提升工程，包括抽選施工令，以進行各項工程核查等。

對於仍有少數校舍存有含石棉物料的建築物構件，政府表示對此很重視，又指教育局一直按環境署指引與有關學校保持聯絡，聘請專業人士密切監察有關構件狀況，在今年2月完成的檢測確認，有關構件的狀況都屬良好，不會構成安全風險，而在教育局的協調下，餘下的11所學校已經透過2024至2025年度大規模修葺工程或緊急修葺工程的機制，提交申請拆除校內含有石棉建築物構件。