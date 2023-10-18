立法走塑影響深　議員冀管制計劃勿擾民

政府今年3月向立法會提交《2023年產品環保責任(修訂)條例草案》，建議本地禁售即棄膠餐具、同時餐飲處亦不可向顧客提供；並管制即棄塑膠產品的製造、銷售和供應；將電器及電子設備的生產者責任計劃，擴展至新增的設備類別。今日(18日)立法會進行二讀辯論，有議員贊成條例實施，畢竟堆填區已日漸飽和；但亦有議員表示立法影響深遠，質疑業界和市民能否準備好、以及過渡期能否適應，擔憂成本轉嫁市民身上。

根據立法進程，即棄膠餐具及用品的管制措施需要延至明年才實施，禁膠措施會於法例通過6個月之後生效，最快明年4月推行。條例草案建議分兩個階段管制，第一階段禁止銷售和供應發泡膠餐具，即棄塑膠吸管、攪拌棒；而第二階段管制，所有即棄餐具全面禁止走塑。

議員陳紹雄表示，香港每日很多塑膠垃圾，一味靠堆填做法不是理想辦法，而2021年本港每日有2331公噸廢塑膠，塑膠和發泡膠不斷增加，過去幾年疫情限制堂食等原因，令即棄餐具變得更多，不過他指即棄和非即棄如何科學化區分，當局仍存有灰色地帶，當局需要制定清晰指引。

不過，議員管浩鳴表示立法影響深遠，當局應該顧及實際需要以及不要太擾民，不然會弄巧反拙，又是條例影響程度前所未有，對業界和市民能否準備好、過渡期能否適應有所保留。他認為在環保上教育比立法更重要，而塑膠難以杜絕，部分產品缺乏代替品，如牙線、即棄手套，擔憂立法後額外成本容易轉介市民身上，對貧苦大眾而言負擔更重。

對於政府建議原定2025年實施的第一階段管制，推遲到草案通過後的6個月實施，議員龍漢標憂慮業界難以處理庫存餐具，並以口罩和快速檢測包為例，疫後遭棄置於垃圾站造成浪費，要求當局給予飲食界適當時間處理庫存，並協助業界處相關物資。龍漢標關注草案會影響外勤工作人士，如地盤工人、職業司機，指因為他們沒有固定的辦公室難以存放餐具，要外賣只能使用即棄餐具，如果採用成本較高的環保餐具可能會令餐廳將相關成本轉嫁至外勤工作人士。

另一議員陳沛良則指全面禁止所有即棄膠餐具，即不止刀叉，連碗同盒都不能是塑膠物料。儘管刀叉等餐具尚有竹或木製，但他質疑即棄塑膠碗和盒的替代品，香港並未充分普及。