涉闖旺角阿布泰雜貨店叫囂滋擾　5男子拒認罪押12.1審前覆核

5名男子今年2月涉嫌於旺角彌敦道阿布泰雜貨店叫囂，滋擾顧客。5人先後被捕，當中包括兩名年僅14至15歲的少年。事隔5個月，他們被落案起訴遊蕩導致他人擔心罪，案件今（18日）在西九龍裁判法院再提訊，5人表明否認控罪，裁判官把案件押後至12月1日作審前覆核。

5名被告依次是14歲及15歲學生、葉嘉健（26歲，文員）、葉子健（28歲，保險從業員）及曾維誠（25歲，無業）。5人被控於2023年2月3日，在彌敦道荷李活商業中心地下G14-17號舖「阿布泰國生活百貨」在上述建築物的共用部分遊蕩，而5人結伴在該處出現，導致男子戴榮曦合理地擔心本身的安全或利益。另外，首兩名被告被控於同月5日在上址遊蕩，導致戴榮曦合理地擔心本身的安全或利益。

據控方透露，現時有7名控方證人，並會依賴兩名未成年被告及被告曾維誠的警誡錄影會面供詞。控方指因有5段共長198分鐘的會面紀錄，要求將審前覆核押後至明年1月18日，以待準備供詞謄本。不過裁判官認為押後時間太長，只批准押後至12月1日。5名被告當中除14歲男童現居於青少年院舍及被告葉子健因涉其他案件須還押外，其餘3人均續准保釋。

案件編號：WKCC3157/2023