稱水生態殘餘抗生素濃度偏低　環保署無計劃回收剩藥

本港缺乏全面藥餘處理系統，不少剩藥被棄置。議員引述有大學研究指堆填區滲漏液含藥用抗生素，擔心損害公眾健康。環境及生態局則根據環保署早前調查表示，本地常用的26種抗生素在水環境中的殘餘濃度中位水平均偏低，沒實質影響本港的水生態環境，又指社區一般不會棄用大量抗生素藥物，未有計劃設立相關回收制度。

議員林哲玄引述2018年浸會大學的研究發現，自新界西堆填區、已關閉的望后石堆填區和船灣堆填區收集回來的滲漏液中，均驗出含有藥用抗生素，部分含量更達可產生抗藥性細菌水平，構成公眾健康風險，詢問當局會否重新考慮建立家居／院舍藥物中央回收制度，以減少藥用抗生素對環境和生態的威脅。

環境及生態局局長謝展寰書面回覆表示，抗生素在港需醫生處方，僅提供所需服用的劑量，病人必須服完全部抗生素以完成療程。藥品供應商或醫療機構內過期或失效的抗生素則需運到指定設施焚化。

謝展寰續指，堆填區均以全密封式設計及建造，設有多層合成防滲透墊層系統，覆蓋整個堆填區的底部，廢物在堆填區內會經過厭氧消化，而分解後產生的滲濾污水會被全面收集，經處理後才排入公共污水渠。如滲濾污水含有廢棄藥物的抗生素，大部分會在處理過程中被分解。

環保署亦曾於2020至2021年委託大學調查，發現本地常用的26種抗生素在水環境中的殘餘濃度中位水平均低於「預測無影響濃度」，對本港的水生態環境沒有實質影響。基於社區一般不會棄用大量抗生素藥物，本地常用的抗生素對本港的水生態環境也沒有實質影響，環保署現時未有計劃設立回收剩餘抗生素的制度。