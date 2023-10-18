串謀偽造疫苗針紙　越裔女工囚36個月　曬相舖東主監禁28個月

一名越南裔女子前年帶備文件到曬相舖，印製假「針紙」及不適合接種疫苗醫生紙。執法人員拘捕她後搜查其住所，再檢獲他人身份證及懷疑假身份證。涉事越南女子及曬相舖女職員同被落案起訴，案件今日(18日)在西九龍法院(暫代區院)審理。兩名被告各承認串謀製造虛假文書等罪，分別判囚28及36個月。

兩名被告分別是現年50歲清潔工阮氏緣，及44歲女子王文琪。其中前者為越南裔，但持香港身份證。後者案發時經營曬相舖，現時曬相舖已結業。兩人同承認串謀製造虛假文書。阮另承認管有他人身份證及管有偽造身份證；王文琪則另承認偽造及管有虛假文書。至於兩人原面對的另外兩罪，則獲准存檔法庭。

本案發生於2021年8月，涉及的虛假文書，包括虛假新冠疫苗接種紀錄、虛假核酸證明，以及虛假的「因健康理由不適合接種2019冠狀病毒病疫苗」紀錄。案情透露，王文琪在警誡下說，收取每張150港元製造文件。法官判刑時引述兩人的求情陳詞，其中阮求情指，她是受人差遣才犯案，王代表大狀則指，阮當時要求她偽造紀錄，阮說同鄉擔心疫苗副作用，苦苦哀求希望王能夠幫忙，王見生意淡薄才犯案，形容是被阮利用。法官批評兩人極為自私，判阮氏緣入獄36個月，王文琪入獄28個月。

案件編號：DCCC305/2022