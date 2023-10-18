發展創科乏人才　議員籲培訓及招攬雙管齊下

有議員主張政府資助有潛力的學生去海外進修，以壯大本地科研人才庫。

就本港發展創新科技，議員尚海龍今日(18日)在立法會大會上提出議員議案，敦促政府定期檢視推動本港創新科技發展的措施，以持續推動香港國際創新科技中心的發展。另有多名議員同樣關注創科發展，認為當局在培訓及招攬科技人才兩方面都應着力加強。

議員李鎮強指香港發展創科，既要加強硬件，軟件亦不可或缺，鑑於未來創科人才短缺，希望當局繼續優化輸入人才計劃，但不能單單依賴高才通，要盡快成立專責招攬及支援人才的服務窗口的實體辦公室，並優化有關創科的支援計劃，吸引更多創科人才來港。

議員陸瀚民認為培訓及輸入人才方面需更進取。在培訓本地科技人才方面，可參考新加坡政府資助有潛力的學生去海外進修，畢業後要服務一定年期，以壯大本地科研人才庫；又建議成立科技中學，要及早專業地培訓人才，讓有創科潛力的學生提早進行訓練；以及豁免合資格外來人才置業印花稅等。

議員吳傑莊則提到，香港與大灣區科研合作的緊密程度仍有待提升，若做得好能夠互補互利，做好科研成果產業化、研究產品市場化。而當局必須加快培訓以及招攬科技人才。在2020年香港每一萬名人口當中，只有49名的研發人員，人數遠少於深圳的196名，以及南韓的96名，建議當局從源頭解決人才短缺，如增加獎學金計劃等。