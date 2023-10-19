研購內地醫療服務誘北上就醫　病人組織憂對紓緩輪候作用有限

有消息指政府將向內地購買醫療服務供本港病人使用，以紓緩在港輪候時間。

本港公營醫療服務供不應求，病人長期輪候成常態。有消息指政府將提出多項跨境醫療措施，包括向內地購買醫療服務供本港病人使用，以紓緩在港輪候時間，並便利內地港人使用。據知，政府擬購買的服務涉及輪候時間長且風險低的類別，預計起步只涵蓋港大深圳醫院，不排除下一步擴至其他內地醫療機構。有病人組織認為相關措施主要便利居住大灣區港人，未必能吸引本港病人北上就醫， 對紓緩輪候時間作用有限。

政府已推行先導計劃，資助居住大灣區的醫管局病人於港大深圳醫院覆診，明年3月底屆滿。消息稱，政府研究向該院及其他內地醫療機構進一步買服務，該些機構均有本港背景醫生駐診或開辦，亦非全屬內地評為等級最高的三級甲等醫院（三甲醫院），探討範圍包括放射診斷、關節置換術及慢病患者覆診等，要求醫管局提交方案。據了解，政府第一步只涵港大深圳醫院，而挑選服務的原則為輪候時間長且風險低，未必涵蓋手術。

內地現時只有港大深圳醫院及旗下一間中心可用醫療券，曾任該院院長的衞生官員曾指，擴大醫療券內地使用範圍須考慮相關機構是否港式管理及港資，當局會訂立標準，惟對議員提倡涵蓋三甲醫院有保留。據知政府將提出新增約3至5間大灣區三甲醫院可用醫療券，由於涉及內地醫院收費及本港醫療券系統對接，短期內難以涵蓋大批醫院。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌指，向內地買服務主要便利居住大灣區港人，未必能吸引本港病人北上使用服務，對紓緩輪候時間作用有限。他建議涵蓋白內障手術、洗腎等本港現有公私營協作項目。他稱內地正推行《國際醫院評審認證標準（中國）》醫院認證，本港有公院參與，有助分辨哪些內地醫院與本港水平相若，建議日後可按該標準釐定向哪些內地醫院買服務或可用醫療券。