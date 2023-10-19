葛珮帆促政府撤辣吸外來人才　地產界：把辣招送入歷史堆填區

立法會今早(19日)續會，通過由議員尚海龍提出的有關本港創新科技發展的議員議案，多名議員均關注創科人才問題，認為必須從教育着手改變，從小培育學生創科能力。

議員葛珮帆指政府有措施吸引外來人才，但認為並不足夠，認為應鼓勵他們置業，有關「辣招」也應該撤銷，更重要的是培養本地人才，因此中小學創科教育應該獨立成科，從小培養創科興趣以及能力，同時改革大學收生要求，讓學生從小接觸創科。創新科技及工業局副局長張曼莉表示，當局認同要壯大人才庫，亦有一系列人才計劃，未來會就關鍵技術引入更多人才，而挽留人才同樣重要，會繼續優化有關政策。

地產及建造界議員龍漢標表示，撤辣已經是社會上的主流意見，呼籲當局不要再猶豫，要做應當的決定，順應民意，將辣招立即送入歷史的堆填區。

議員劉智鵬表示，本港小學至高中整個學制基本上為了學生升學而服務，無論老師、學生還是家長，大部分心思都是放在應試教學當中，到最後進入大學的學生，其創新能力與其他地區學生相比是略顯不足，故建議中小學學制內盡量提供創新空間，令學科設計不單是為了考試，取得分數進入大學，而面對人口下降的趨勢，大學可考慮不再只是看成績收生，可將創新、創意列為進入大學的基準，又指內地學生會希望成為科學家，但本地最優秀的都是選擇成為醫生。

議員狄志遠則關注樂齡科技問題，他指本港老年化嚴重，科技能夠減低人手負擔，舉例指廣州就有設置網絡，190萬長者的數據都在網絡內，時刻知道老人家生活情況，又該如何幫到他們，透過大數據，樂齡科技能夠讓長者安全舒適的生活，而類似的網絡，技術以及人才香港都有，但卻無法落地，問題在於決心以及政策，而當局撥款樂齡及康復創科應用基金的10億元，至今已用一半，反問樂齡科技在社區以及院舍有多大的進步，反映了政策力度的不足。