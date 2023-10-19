5套特別郵票明年上半年發行　包括甲辰龍年生肖主題

香港郵政公布明年（2024年）1月至6月期間發行的五套特別郵票。香港郵政指，在十二生肖中，龍是神獸，象徵尊貴和力量，在民間寓意吉祥好運；而甲辰龍年將至，將發行賀歲生肖郵票第五輯的第一套，包括有一套四枚郵票及兩張郵票，小型張內展示形態生動的龍，配以不同的圖像元素和喜慶色彩，展現飛龍賀歲的歡騰氣氛；而嵌有一枚50元郵票的郵票小型張更是香港郵政首次發行的鐳射剪紙郵票小型張，郵票中的剪紙圖案以鐳射技術切割，刻劃出細緻的龍剪影。

此外，亦同步發行「十二生肖金銀郵票小型張——瑞兔飛龍」及「十二生肖金銀郵票小型張——完全珍藏版」，慶賀新春。其餘4套特別郵票主題，分別有「香港法定古蹟II」為題發行一套六枚特別郵票、「廉潔香港」發行一套六枚特別郵票及一款郵票小型張、「長洲太平清醮」為題發行特別郵票及 「香港館藏選粹中外茶具選粹」為題發行一套六枚郵票及兩張郵票小型張。

市民由即日(19日)起可於香港郵政網上購物坊「郵購網」預訂以上各款郵品；凡於11月8日或之前預訂以上郵品，可獲贈精美禮品及獎賞積分。