林新強轟證監港交所刁難中小企上市　股市受重創「唔擺得好耐」

近年本港股票市場疲弱，港交所更跌出全球前5大證券交易所行列。立法會今日（19日）通過要求檢討中小企業證券市場制度的議員議案。會上多名議員認為本港股票市場「一潭死水」，而監管機構卻「大雞唔食細米」，經常刁難申請上市的中小企，更提出「無厘頭」問題，例如「為何不去新加坡上市？」令企業不敢來港申請上市，影響國際金融中心地位，又認為目前創業板已成「香港之恥」，內地沒有企業敢申請創業板，直言「香港股市就好似一個創傷休克的傷者一樣」，形容「唔擺得好耐」。

事實上，成功申請上市的公司數目與集資額出現大跌，主板數字則從2020年共有146間公司上市，2021年下跌三之一，剩91間。首次公開招股的集資總額，從2021年有3,312億港元，下跌三分之二，至1,046億港元。整個下跌趨勢仍然持續，今年上半年只有33家公司成功上市，與去年下半年相比，少了一半，八月份數字更跌至零。創業板亦從2018年的75間公司上市，到2022年沒有任何公司上市。

法律界議員林新強狠批港交所亂改上市規則，令「IPO市場由港交所主導，不再由市場主導」，指港交所在2018年和22年港交所修改上市規則，大幅調高上市預期市值和調高三年累計盈利要求，令不少在疫情中掙扎求存的中小企更難上市集資。而且監管機構亦有「大雞唔食細米」態度，他指有前線人員反映，即便中小企滿足上市條件，證監會和港交所會輪流提出大量「無厘頭」問題，包括「為何預期會賺錢？」、「為何不去新加坡上市？」使企業不敢來港申請上市。

他又認為由於政府和監管機構忽視創業板問題的嚴重性，即使嘗試改革創業板，但為時已晚，目前創業板已成「香港之恥」，內地已沒有企業敢申請創業板，要求港府為避免悲劇重演，政府和監管機構必須嚴肅正視問題，全面檢討上市制度。

會計界議員黃俊碩同樣認為港交所和證監會監管不當，指他們把所有提交上市申請的中小企業都是「鱷魚」，對小投資者張開「血盤大口」，更有「草木皆兵」的情況，對提交上市申請的中小企業設置重重難關，令到有心在港上市的企業無法上市，更引述業界人士指「近年幫客喺香港搞上市嘅難度，仲難過張家朗拎奧運金牌」，為減少問題更會「勸」客戶「唔好喺香港上市，直接叫佢哋去其他地方」。他形容「香港股市就好似一個創傷休克的傷者一樣，真係唔擺得好耐」，要求政府扶持中小企業上市，而港交所每年要維持一定數目的中小企上市。議員陳振英亦呼籲港交所效法內地，主動接觸目標中小企，不能只接觸大型企業。

另外，金融服務界議員李惟宏則指港交所對中小企和市值較大的公司態度不一，市值較大的公司可以更上市，所而披露的文件亦更小，反而對中小企諸多要求，扼殺他們上市的空間。

監管機構監管失當，不但打擊中小企集資，更令多個行業出現人才流失，議員容海恩指上市難，令多個與上市有關的專業服務如法律、會計業受影響，最近更有國際大型律師行因為沒有人上市大幅裁員，憂慮會令相關人才「永久流失」，打擊本港聲譽。

財經事務及庫務局副局長陳浩廉回應指當局了解到中小企上市難，令他們對上市集資卻步，以及市場對創業板的興趣減少，重申政府對問題十分重視，亦已與港交所商討改革安排，並參考各個市場做法。

林新強在會後再次強調中小企業證券市場是經濟重要之柱，要整個制度去改革，建議盡快成立跨部門專責小組，提出改革意見，最重要的是法定機構是要協助政府施政、集思廣益；李惟宏亦指應要進一步思考本地建商如何增大生存空間，優化上市機制，強化金融中心角色；黃俊碩則再次指，創業板一潭死水，香港失去集資功能，專業人才流失其他地方，希望議案能夠引起市場關注，批評當局「重監管、輕發展」，甚至是無發展，讓本港金融中心備受影響，強調會持續關注金融改革。