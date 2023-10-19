涉金鐘政總外揮刀襲保安　17歲疑患自閉青還押12月再訊

疑患自閉症的17歲大專男生，10月初獨闖金鐘政府總部保安更亭，期間涉嫌揮刀施襲，事件中，一名男保安員手部捱斬淌血，疑兇當場遭保安員及市民制服。男生被控一項傷人罪，案件今（19日）在東區裁判法院再提訊。被告暫時毋須答辯，庭上透露，精神科報告顯示他適合答辯，押後至12月14日再訊，期間被告須還押。

17歲被告梁凱華，報稱是學生。他被控於2023年10月4日，在金鐘添美道2號政府總部東翼2樓職員入口，非法及惡意傷害劉志偉。本案在10月5日首次提訊，控方當時申請將案押後兩星期，為被告索取兩份精神科報告，了解被告是否適合答辯，或會否有其他建議。

控方今表示，報告顯示被告適合答辯，控方申請將案押後，以待執法部門進一步調查，包括檢視相關閉路電視片段、錄取證人口供，同時索取傷者的醫療報告。控方繼續反對被告保釋，被告有保釋申請，裁判官聽罷陳詞後，駁回保釋申請。被告保留每8天覆核保釋的權利，將於10月27日再被帶上庭。

案件編號：ESCC2227/2023