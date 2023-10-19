促政府釐清虐兒準則及舉報指引　團體倡設基層兒童「學習券」

政府現正就《強制舉報虐待兒童條例草案》進行立法工作，草案引起社會不同持分者討論，關注學童發展權利聯席指出，政府應該釐清準則和定義，並從根源解決問題，及早識別及介入高危家庭。至於基層兒童在疫後復常欠缺資源下，面對沉重學習壓力，出現不同程度的學習和情緒等問題。

關注學童發展權利聯席指出，身為《強制舉報虐待兒童條例草案》的主要保護對象及重要持分者，由兒童視角出發的討論相對缺乏﹐兒童的意見應與其他持分者的意見一樣同受重視，並納入政策考慮之中。而條例草案的推行及流程對兒童的影響亦未被仔細檢視及討論，聯席提出三大建議，包括釐清準則和定義，釋除公眾疑慮 ，在條例草案正式推行前，政府應提供更多案例供各界參考，讓專業人士能清楚地判斷哪種情況需要直接舉報，避免過早舉報及減少誤報；其二是完善舉報流程和指引，先開個案較理想，為避免誤報及濫報情況出現，政府應制定清晰的舉報流程，並增設舉報前跟進措施。政府可參考台灣的《兒童及少年保護責任通報人員指導手冊》，當中針對不同類型的虐兒情況向舉報者給予相對的行動指引，亦將舉報行動分級為「持續用心蒐集資料」、「一般通報」和「緊急通報」。

其三是增加配套措施，從根源解決問題。條例草案着眼於虐兒發生後的舉報措施，但未能從根源上減少虐兒的發生。因此，政府應着重發展更多預防性措施及提供相關配套，減少兒童身處於危險環境之中的機會，從根源上解決問題。包括及早識別及介入高危家庭，如貧窮、遭遇家庭暴力及家庭中有罹患精神疾病人士，同時促進跨部門合作，及早識別及介入家庭提供支援，避免悲劇發生。

另外，聯席指政府推出《共創明TEEN》計劃作為精準扶貧的措施，但計劃為期只有一年，而且活動名額嚴重不足，計劃亦要求學員與友師的互動環節有最少5節，但不少友師因事務繁忙難以出席，導致無法達成要求，擔心因此而「不達標」而無法得到計劃的資助。團體建議政府為基層兒童提供「學習券」、增加地區青少年發展資助計劃的金額和名額、以及增加支援SEN學童的措施等。