巴士車長強姦9歲養女罪成　還押12.14判刑

九巴車長涉嫌於7年前，以身體檢查為名，在屯門住所叫當時年僅9歲的養女躺在床，脫去兩人衣衫，再被指在無戴避孕套下強姦養女。約10日後，車長再涉嫌用勃起陰莖觸碰養女臀部。涉案車長否認一項強姦及一項非禮罪受審，陪審團今（19日）在高院裁定他兩罪罪成，還押至12月14日判刑，期間為事主索取創傷報告。

現年61歲的被告孔慶聯，被捕時任職九巴司機。法官今早完成引導陪審團，由6女1男組成的陪審團商議約4小時後，以6比1裁定強姦罪成，並一致裁定被告非禮罪成。

控方在開案陳詞指，Ｘ現年16歲。2010年，她的父母分開，母親把Ｘ交給寄養家庭，由被告及他的妻子照顧。2022年8月，Ｘ情緒崩潰想自殺，她向友人說，自己在2016年遭被告強姦。事件交執法部門處理。Ｘ向執法人員說，2016年夏天某日，住所只得被告和她。被告叫Ｘ入他的房，稱要為她做身體檢查，叫她躺在床上，繼而脫去她衣服，再於她赤裸的身體蓋上床被。被告之後爬上她身撐開她兩腳。其後她感覺被告把陰莖插入她的陰道，她試圖掙脫，但不成功。

X續指，被告嘗試前後移動，突然她感覺到一陣灼熱，她當時不知這意味着甚麼，直至長大後始知被告當時射了精。Ｘ事後行路都覺得痛，下體有血及「黃黃哋白白哋」的東西。事件發生後約10日，被告又涉用硬的陰莖隔着衣服觸碰Ｘ臀部並移動。2022年9月被告被捕。

案件編號：HCCC 83/2023