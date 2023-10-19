環保博覽下周四復辦實體展　特設塑膠餐具替代品展區

隨着垃圾徵費與即棄塑膠管制將於明年4月實施，社會始聚焦減廢環保。今屆「國際環保博覽」將於下周四（26日）起一連4天在亞洲國際博覽館復辦實體展，吸引近300家來自12個國家或地區的展商參與，其中環保署特設「綠色餐具」展區，供塑膠餐具替代品供應商推廣其商品。而實體展最後一天（29日）為公眾日，免費開放予公眾人士入場。

主辦的香港貿易發展局介紹，今年博覽設有9大專區，焦點展區包括「綠色運輸」、「廢物處理及循環經濟」及「初創專區」等。其中，「綠色運輸」展區將展示多款電動車及相關充電設備，包括威馳騰汽車（香港）將會展示氫能商用車，例如貨櫃車及垃圾車；香港華為國際亦展示最新型號的充電樁，讓電動車能在短短10分鐘內充滿電等。

該局提到，今年博覽吸引近300家來自12個國家及地區的展商，當中共有16個展團參與，包括粵港澳大灣區9個城市，例如澳門館及中山館帶來物聯網AI多元化管理設備及具專利的空氣淨化技術。日本館則會展示新能源交通運輸方案、環保紡織物料、餐具及將布料降解成泥土的技術等；加拿大館則會展示生物廢水淨化和除味技術。

今次博覽亦新增由香港氫能業界牽頭的氫能館。貿發局指，由於公眾普遍對被譽為「終極清潔能源」的氫能認識不多，業界亦有不少針對氫能能源安全的討論，相信氫能館將會為大眾及業界介紹有關氫能的最新資訊。

環境及生態局亦連同12個政府部門，以及由香港工業總會組織的22間本地企業共組香港館，展示減廢和節能的最新產品和技術，以及介紹相關政府環保政策。其中，環保署因應管制即棄塑膠法例通過，特設「綠色餐具」展區，予塑膠餐具替代品供應商推廣其替代商品，供入場的商家找尋合作機會，加快走塑。

於國際環保博覽的最後一天（29日）將設為公眾日，屆時會有環境保護署介紹「應用智能科技於環保執法」的講座；由天文台舉辦的氣候講座—「水深火熱—氣候變化下的地球」；及由前天文台助理台長梁榮武主持的「環保小先鋒講座」，及帶領一系列活動。市民亦可以參與，「低碳盆景工作坊」及「咖啡粉囊小盆栽」等環保工作坊；亦設有綠色市集，入場人士可選購各種綠色產品。