斥政府取締白牌車不力　易志明修訂增監禁期1倍　最長12個月

政府擬修例提高利用汽車作非法出租或取酬載客(白牌車)的罰則，但小巴的士業界認為罰則過輕，航運交通界議員易志明提出修訂，把「白牌車」罪行可判處監禁期增加1倍，由首次被定罪的3個月增加至6個月；再次定罪則由6個月增至12個月，以加強阻嚇力。

立法會正審議《2023年道路交通法例〈提升個人化點對點交通服務〉(修訂)條例草案》及《的士司機違例記分條例草案》。易志明昨日(18日)去信相關草案委員會主席陳健波，表明會提出修正案。

易志明在信中批評政府在過去10年取締白牌車的工作欠積極，令非法「白牌車」的規模不斷膨脹，有指市場上數以萬計的「白牌車」，嚴重衝擊正規公共交通的營運，還搶去大量商車司機，加劇運業界司機短缺的問題。

由於「白牌車」肆弱，易志明指執法部門「放蛇」行動只能對冰山一角的違法行為執法，成效不彰，必須配合懲罰，但法庭的判決往往過輕，被判監的個案更是廖廖可數，故增加罰款之餘，亦應增加監禁期。

易志明指政府建議加重涉及的士司機的4項較嚴重的最高罰款金額及監禁期，並由原先只有一級的罰則增至兩級，修訂後的首次定罪最高罰款為1萬港元及監禁6個月；再次定罪則可判以最高罰款為2.5萬港元及監禁12個月。與此同時，政府建議增加「白牌車」的罰則，但只增加罰款金額並不合理，他認為白牌車的罰款金額應與違規的士司機看齊，監禁期一視同仁，否則只會令人誤以為從事非法「白牌車」的罪行嚴重性不及的士司機違規嚴重。