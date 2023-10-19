6人參與油麻地暴動下月底判刑　官斥辯方證人作供試圖誤導法庭

2019年11月反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起「圍魏救趙」行動，在理大附近地區示威，最終有213人被捕。其中15人同被控暴動罪，當中9人於早前已認罪，餘下6人則否認控罪。經審訊後，區院法官陳廣池今(19日)裁定均暴動罪成，須還押至11月30日判刑。法官不接納6人的辯解指他們只是無辜途人錯誤被捕，並認為他們均有參與暴動並助大聲勢。法官又認為有辯方證人作供時疑刻意試圖誤導法庭，作出意圖妨礙司法公正行為，望作出跟進。

6名否認控罪的被告依次是葉偉成、翁耀揚、尹亦慷、温燿輝、黃俊輝、及姚梓駿（21至30歲）。他們被控於11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。法官裁決指各被告須提出不同理據解釋他們到現場原因，並指執法人員誤把他們當成示威者拘捕。但法官並不接納他們辯解，並質疑如認為人員濫捕何以沒有即場投訴。法官最終裁定眾被告均有參與暴動並裁定罪成。另外被告尹亦慷曾傳召其工作的居酒屋負責人作供力證部份案發時間尹仍在工作，並呈上當日的工卡作證明。但陳官不相信該負責人的證供，並質疑工卡的真確性，認為有人刻意誤導法庭。

控方案情指，當日示威者在案發地點集結，他們用雨傘築起傘陣與執法人員對峙，又向警方投擲雜物及至少251枚汽油彈。大部分示威者衣衫全黑、戴護目鏡和頭盔等。警方發射催淚彈驅趕，之後再推進展開圍捕。警方其後當場截獲囚眾被告，其中葉偉成被搜出9支生理鹽水、翁耀揚被搜出口罩、姚梓駿被搜出1把剪刀、1包麵粉、1包砂糖、1卷保鮮紙、多隻手套、1對手袖及1個泳鏡。

案件編號：DCCC 843/2020