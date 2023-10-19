于品海債台高築　近年接連被入稟追數

網媒《香港01》母公司南海控股主席于品海，昨(18日)被一間公司入稟高院申請破產。事實上，于品海近年債台高築，去年先後被建銀國際、招商銀行追討欠款。至於去年4月起連續停牌逾18個月的南海控股（0680），以及旗下中國數碼信息（0250），日前已對外宣布，上周五（13日）已收到聯交所致函取消其上市地位，並表明不會申請覆核，並將於今月底除牌。

翻查資料，于品海與旗下兩家公司，去年6月遭建銀國際入稟高等法院追討欠款，連本帶利共至少4.16億元。同月，于品海亦遭招商銀行（3968）入稟高等法院，追討約4.19億元欠款連利息。據當時入稟狀指，原告和招商銀行股份有限公司深圳分行，於2018年2月與南海控股旗下的美視角有限公司簽下貸款協議，原告向美視角借出1.5億美元（折合約11.7億港元），于品海和南海控股為協議的擔保人。美視角全資擁有橙天嘉禾影城有限公司的股份，並將有關股份抵押予原告。惟美視角未能在到期日償還款項，已構成違約。

另外，于品海早年收購的境外媒體《多維新聞》，亦早於去年4月停止運作，結束長達23年的營運。據了解，當時約5、60人北京編輯部員工，大部分被遣散，少數人則併入《香港01》。同年6月，南海控股旗下的深圳半島置業有限公司，及子公司深圳半島城邦房地產有限公司亦發布《關於全員待崗的通知》，安排全體員工停工待崗半年。