理工研米硒礦物質促進造骨細胞生長　助紓更年期後骨質疏鬆

骨質疏鬆症是長者及更年期婦女的常見疾病，有機會增加患者骨折風險。香港理工大學未來食品研究院團隊研發的蟲草多醣功能化納米硒礦物質，聲稱可促進造骨細胞的生長，有助改善更年期後骨質疏鬆，效果媲美現時常用的口服雌激素治療，亦不會增患乳癌等疾病的風險。團隊期望與業界合作，研發及推出產品。相關研究已於期刊Journal of Functional Foods發表。

理大未來食品研究院院長黃家興指，硒是維持人體健康必需的微量礦物質，在骨骼代謝中扮演重要角色，如缺乏硒會導致骨質減少，甚至骨質疏鬆。黃提到，納米硒的毒性較低，且可以更有效發揮其健康促進作用，惟其在大自然中極不穩定，團隊經多次試驗後，最終發現從冬蟲夏草分離的蟲草菌絲體中提取的多糖蛋白，有效穩定納米硒。其後，團隊進行細胞實驗，將10微克的納米硒，放入造骨細胞，結果發現有效增加造骨細胞的數量。

為進一步了解相關效用，團隊採用年老且去除卵巢的小鼠進行實驗，其中對照組小鼠服用雌激素，而實驗組小鼠則服用經蟲草多醣功能化的納米硒。結果顯示，兩組小鼠均有效改善更年期後的骨質疏鬆，惟對照組小鼠卻出現子宮變大的情況，顯示納米硒比治療成效媲美雌激素，且沒有相關副作用。此外，團隊又與廣東省疾控中心合作，就納米硒進行毒理測試，發現納米硒的毒性，低於從食物攝取的無機硒4至5倍，亦低於有機硒7至8倍，顯示納米硒的安全性達食品級別。

黃家興指出，納米硒並非新產品，是次研究的特點在於首次採用蘑菇多醣蛋白來穩定納米硒，而經蟲草多醣功能化的納米硒，有效促進造骨細胞的生長及分化，從而改善更年期後的骨質疏鬆。他透露，團隊正着手研究在發育時期採用納米硒，對預防更年期後骨質疏鬆的效果。未來團隊將繼續研究從蟲草菌絲體中提取多糖蛋白的方法，以及提升納米硒在腸道的穩定性及吸收率。整個研究耗時5年，他期望日後與業界合作，研發及推出產品。