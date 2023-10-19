深圳灣截走私大閘蟹貨車拘男司機　9月至今共檢1400公斤貨

昨日(18日)，海關深圳灣貨物組人員透過風險管理及情報分析，截查一輛報稱載有跨境電商貨物的貨車，透過x光影像見到貨物分布並不均勻，繼而在車內檢獲合共6箱、超過800隻於裝箱單列為食品的內地大閘蟹，總值約5萬港元，並拘捕一名52歲男司機。由於涉案大閘蟹均無附上相關衞生證明，懷疑違反《食物安全條例》，案件已交由食環署食安中心跟進。

為了加強堵截非法大閘蟹進出口，海關聯同食安中心，自2023年9月1日展開為期3個月的聯合行動，於海陸空各口岸打擊走私大閘蟹，截至昨日，海關總共轉介35宗案件予食安中心跟進，其中17宗案件，牽涉約7,800隻、合計近1,400公斤的大閘蟹無附有相關衞生證明書。

根據海關觀察，今年的走私大閘蟹案件主要從入境私家車截獲，有別於去年以貨車為主的情況。目前為止，今年截獲同類案件的數字較去年多一倍，惟各宗案件的檢獲量則相對較小，總額低於去年的15,515公斤。海關有理由相信，內地通關後，不法分子改為利用跨境私家車作為走私工具，企圖以螞蟻搬家的形式，將大閘蟹偷運到香港。而調查人員亦指出，一般市民如果買蟹自用，海關均會根據當時情況，包括當事人背景及所作出的解釋，從而判斷是否屬合理自用數量。

海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，最高可罰款200萬港元及監禁7年。另外，業界人士必須注意，根據《食物安全條例》，任何人如無合理辯解，在未有登記的情況下經營食物進口或分銷業務，即屬違法，最高可罰款5萬港元及監禁6個月。海關再次提醒業界，切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹，消費者亦應該光顧信譽良好，以及領有食環署簽發介貝類水產動物售賣許可證或相關書面證明准許的商戶。

海關及食安中心會繼續保持緊密情報交流及合作，並且採取聯合行動，打擊任何非法進口食品的活動。如果市民懷疑有任何走私活動，可透過電話或電郵向海關作出舉報。