近6成人均居住面積低於標準　議員倡儲錢換地花

林筱魯建議政府透過「儲款預購資助出售房屋」機制，讓中、低收入階層及青年人有可預期的置業上流機會。（林彥汛攝）

本港房屋問題嚴重。有議員近日進行問卷調查，發現有近6成的人均居住面積低於標準，超過4成人直言對居住環境感到不滿，有逾8成受訪者支持政府興建更多資助自置房屋，以協助中低收入家庭置業。議員林筱魯指租金持續上升，短暫下調的樓價仍遠超一般市民的負擔能力，建議政府透過「儲款預購資助出售房屋」機制，讓中、低收入階層及青年人，有可進可退並可預期的置業上流機會。

是次調查共訪問508人，發現超過5成受訪者表示有申請公屋，以及輪候時間超過5年，更有近4成居住在不適切居所，有6成人的居住面積甚至低於房署規定人均標準，即76平方尺。有超過4成人直言對居住環境感到不滿，當中約7成青年受訪者表示住屋問題影響他們的婚姻規劃，以及工作規劃，有近5成則認為影響生育規劃。

研究亦發現有近6成受訪者的租金或供樓佔入息超過30%以上，相關負擔高於國際水平，而逾8成受訪者支持政府興建更多資助自置房屋，以協助中低收入家庭置業。

林筱魯指出租金持續上升，過去不少人儲蓄的數字遠遠追不上樓價升幅，過住10年即使有樓市「辣招」，樓價升幅都達5成，不少人都覺得儲蓄無法買樓。林認為任憑房價崩盤對經濟代價巨大，因此政府應積極考慮推出「儲錢換地花」，透過「儲款預購資助出售房屋」機制，讓中、低收入階層及青年人，有可預期的置業上流機會，又相信目前房屋供應充足，亦已減少不必要的冗長程序，當局應重新檢視中、長期的出租公屋及資助出售房屋比例、公營及私營房屋的土地供應比例。

除提供可預期的置業上流機會，林認為有必增加整體房屋單位面積，指如果每個小型單位可以增加20%面積，一個300呎單位足足可以增加60呎，便是一個獨立房間，認為可讓市民尤其是年青人在家庭計劃上邁出一步，有助鼓勵新家庭生育小孩。