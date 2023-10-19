林卓廷等7人涉元朗暴動續審　旁聽人插嘴　官：鎖你入去唔係講笑

前民主黨議員林卓廷與另外6名人士，同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，該7人的案件今(19日)於區院續審，並處理控辯雙方同意案情。據該份案情指在案發當晚曾有3名執法人員到達現場，且被拍到出現了92秒。另外，休庭期間控方律師曾與辯方律師因事爭執，其間有公眾人士大聲插嘴。控方其後向法官陳廣池報告事件，陳官直指情況屬藐視法庭，並稱：「唔好以為自己大晒。」又重申旁聽公眾須遵從法庭規則，且表示「我可以鎖你入去，唔係講笑」。

7名被告包括林卓廷(44歲)、庾家豪(36歲)、陳永晞(38歲)、葉鑫昇(32歲)、鄺浩林(27歲)、尹仲明(49歲)及楊朗(29歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。

據控方讀出的同意案情指，案發當晚約10時52分，有3名執法人員曾到達港鐵元朗站G1 出口，且有片段拍到他們出現了92秒，其後便離去。同晚約11時15分，則有數十名人員抵達事發現場。該案情又指林卓廷於當晚約9時許開始的1小時內曾在社交平台發布了3則貼文，稱元朗有黑社會分子，叫他人小心及稱「我已聯絡元朗警方，表示我和同事正前往元朗，要求警方立即打擊在元朗站和朗屏站一帶黑分子，確保公眾，尤其年輕人安全」。

另外，在案件中途休庭期間，控方與辯方律師曾就討論案件程序問題起爭執，其後有一名公席旁聽人士曾大聲插嘴稱：「開案中案囉。」控方在再開庭後向法官報告事件，形容有旁聽人士「大聲插嘴、近乎呼喝」，望法官能提醒旁聽人士遵守法庭規矩。陳則直指事件涉藐視法庭，並提醒旁聽人士：「唔好以為自己大晒。」法官又指他不在場並不代表此處就變成了一個公眾場合。不過在法官作提醒時，該名涉事男子已不在庭上。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022