消息指東九龍綫將公開招標　明年中前邀營運商遞交意向書

東九龍綫醞釀近十年，遲遲未有交代。消息指，施政報告將提及落實興建東九龍綫，並公開競投，明年中前邀請有興趣的營運商遞交意向。對於運輸及物流局早前曾建議以「高架無軌捷運系統」興建東九龍綫，有工程師相信，造價雖會較地底興建鐵路便宜，但載客量會比較低，認為政府應先研究走線。

土力工程處前處長陳健碩表示，東九龍每個屋邨、海拔差距很大，若果有系統可將每個屋邨駁通，走線坡度太大，可能未必可行；此外，他認為緊急救援安排上亦要特別注意，包括當在架空系統上發生意外時，拯救人員該如何有效到達救援。

議員鄧家彪對消息表示歡迎，認為東九龍綫有助紓緩九龍東長期的交通擠塞問題，不過政府在考慮興建時則需注要5大事項，包括「融資模式」、「實際路線和延伸可能」、「票價優惠」、「安全疏散」，以及「天氣因素和上落客效率」。他建議政府採用「一標過」形式，將勘探、設計、興建和營運的合約一次性招標，並使用更高規格的方式進行審標，務求以最快速度興建東九龍綫，趕於今屆政府任期內動工，令市民受惠。

東九龍綫方案的建議早在2014年公布，當時政府希望可作為將軍澳和九龍之間的替代路線，故當時建議的路線是接駁鑽石山站和寶琳站，途經彩雲、順天、秀茂坪和寶達。不過，最終決定不會覆蓋將軍澳，預料終點只會到寶達。