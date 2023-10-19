流感新冠雙疫夾擊　12港澳醫護及社福團體發聯合聲明促打疫苗

近期本港錄得多宗流感嚴重個案，而新冠病毒確診個案宗數亦正上升，似乎雙疫正夾擊本港。香港及澳門共12個兒科、婦產科及相關團體於今晚(19日)發表聯合聲明，懇切呼籲各嬰幼童、孕婦、餵哺母乳的婦女、高齡或患有長期病患人士盡快接種本年度季節性流感疫苗，並同時完成接種新冠疫苗，以預防冬季流行性感冒和新冠病毒同時來襲所導致的重症、急性併發症、入院、死亡和中長期後遺症。

聯署該聲明的團體包括香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港中華醫學會有限公司、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港婦產科學會、 香港兒童及青少年皮膚科學會、香港護理學院、 香港兒科護理學院、 香港兒科護士學會、防止虐待兒童會、香港助產士會和香港學校護士學會。

聲明指，隨着全球解除針對新冠疫情應施的社交距離措施和「口罩令」後，不同種類和多不勝數的呼吸道病毒，例如合胞病毒、腺狀病毒、副流感病毒等，正接二連三感染人群。參考處於南半球的澳洲在解除新冠疫情防疫措施後所經歷的流行性感冒季節，當地患流感個案不但較往年早出現，整體流感病例激增速度也比往年快得多，突破過去多年的平均數。 北半球今年冬季流行性感冒季節將至，預計流感的肆虐將會對沒有免疫力的人群造成重大範圍的嚴重感染

鑑於本港和澳門近日流行性感冒和新冠疫情同樣亦見到有上升趨勢，但幼兒，尤其是6個月至3歲群組的新冠疫苗接種率仍然「強差人意」，而兒童感染流行性感冒病毒及或新冠病毒引致的重症卻主要集中在3歲以下未打齊針的小孩身上。該批團體呼籲市民绝對不能輕視同時間感染流行性感冒和新型冠狀病毒的風險，並呼籲家長和照顧者不要再猶豫，盡快讓嬰幼兒和青少年接種本年度季節性流感疫苗和完成接種新冠疫苗。