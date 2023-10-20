教育局自資專上教育支援計劃　昨起接受申請

教育局昨日(19日)宣布，自資專上教育基金下的質素提升支援計劃，開始接受2023/24年度的申請，以資助擬於2024/25學年展開的項目，截止申請日期為明年2月29日。所有開辦全日制經本地評審自資副學位或學士學位（包括銜接學位）課程的非牟利院校，均符合資格參加支援計劃。支援計劃自2012年推出以來，至今共有逾110個項目獲批，涉及總撥款約4.08億元。支援計劃於2022/23年度共接獲25份申請，當中7個項目獲批，涉及指定用途撥款約2,200萬元。

支援計劃是促進自資專上教育界別穩健及持續發展的主要支援措施，旨在提升業界的教與學質素。計劃下共有3組申請項目，分別為特定主題項目、一般項目和工作實習項目。特定主題項目組的申請者可自訂項目主題，惟有關項目必須以協作形式進行，即由多於一間合資格院校策劃及推動，以促進院校間更緊密合作及協同效應，盡量廣泛惠及專上教育界別。

一般項目組的申請者須就支援計劃撥款的相關範疇提交申請書，主要範疇包括改善學生整體學習經驗和語文能力、制訂和改善教學法及實踐方法，包括發展評估策略等。至於工作實習項目組，申請者可就下列範疇提交申請書，包括透過與業界緊密合作，在課程內加入具質素保證的職場學習及評核；協助學生尋找本地及/或境外的工作實習機會；及/或加強院校在工作實習方面對學生的支援等。